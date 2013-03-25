На Донбассе милиционеры избили мужчину до смерти и выбросили его на трассе

В Донецкой области в селе Луганское сотрудники милиции избили до смерти 41-летнего мужчину, и выбросили его на дорогу.

Об этом сообщили в областной прокуратуре, пишет УНИАН.

По данным ведомства, пятеро мужчин, из которых четверо оказались правоохранителями, намеревались решить конфликт с убитым. Они зашли в его квартиру, где избили мужчину и его 72-летнего отца.

После этого они погрузили пострадавшего в машину в наручниках, а затем выбросили его на трассе Донецк-Запорожье. Когда мужчину обнаружили, он уже был мертв. - отметили в прокуратуре.

Сейчас против четырех подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий), а против их соучастника - по ч.3 ст.27, ч.2 ст.365 УК Украины (организация совершения превышения служебных полномочий).