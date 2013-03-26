Опубликовано фото ДТП на Херсонщине, где погибли 3 и пострадали 14 человек

Пресс-служба ГАИ опубликовала фото ДТП, которое произошло 25 марта в Херсонской области на 67-м километре автодороги Каховка – Каменка-Днепровская.

Напомним, водитель микроавтобуса Mercedes-410 не справился с управлением и съехал с дороги.

В результате дорожной аварии погибли 3 человека и 14 пострадали. Микроавтобус перевозил 22 рабочих на полевые работы в пгт Горностаевка.

Пострадавшие доставлены в Горностаевскую (2 человека) и Великолепетихскую (12 человек) центральные районные больницы.

"На месте события работали оперативные группы службы гражданской защиты Великолепетихском района, райотдела Управления МВД, ГАИ", - сообщили в ГСЧС.

Ранее "Главред" сообщал, что 22 марта, в Херсонской области произошло другое ДТП - автобус с тридцатью пассажирами столкнулся с грузовиком. Один пассажир автобуса погиб, еще двое получили телесные повреждения.

фото: sai.gov.ua, видео: 24tv.ua