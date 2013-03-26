ДТП на Полтавщине: грузовик раздавил троих парней в "Таврии"

В понедельник, 25 марта, в Полтавской области произошло ДТП, жертвами которого стали три молодых парня.

Авария произошла в 16:50 на 72 км автодороги Лубны – Миргород – Опошня. Водитель "Таврии" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ГАЗ-66, который обычно использовался в армии, управляемым 54-летним водителем, жителем Новосанжарского района Полтавской области.

В результате ДТП водитель и два пассажира (от 20 до 22-х лет ) ЗАЗ-110207 - жители Полтавы и Чернухинского района - погибли на месте происшествия.

По факту аварии возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее "Главред" сообщал, что накануне в Херсонской области произошло ДТП. на автодороге Каховка - Каменка Днепровская перевернулась маршрутка с людьми. В результате аварии 3 человека погибли, 14 пострадали.

фото: sai.gov.ua