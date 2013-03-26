В Сумах пьяный водитель джипа протаранил остановку: опубликованы фото

Водитель джипа не справился с управлением и влетел в маршрутку на остановке. Позже в его крови был обнаружен алкоголь.
Об этом сообщает 0542.in.ua.
По словам водителя маршрутки, автомобиль "Hyundai Tucson" совершал поворот на большой скорости, но не справился с управлением, влетел в снежный вал и перевернулся.
В полете джип задел маршрутку, которая стояла на остановке. На тот момент в салоне маршрутки было около 20 пассажиров.
Позже, когда водителя джипа доставили в наркодиспансер, в его крови обнаружили 2,5 промилле алкоголя.
В аварии пострадал один человек – девушка, которая находилась на остановке. Она получила легкие телесные повреждения и, после осмотра, врачи отпустили домой.