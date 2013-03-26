В Сумах пьяный водитель джипа протаранил остановку: опубликованы фото

В Сумах утром 26 марта произошла авария: джип влетел в маршрутное такси, которое стояло на остановке.

Об этом сообщает 0542.in.ua.

По словам водителя маршрутки, автомобиль "Hyundai Tucson" совершал поворот на большой скорости, но не справился с управлением, влетел в снежный вал и перевернулся.

В полете джип задел маршрутку, которая стояла на остановке. На тот момент в салоне маршрутки было около 20 пассажиров.

Позже, когда водителя джипа доставили в наркодиспансер, в его крови обнаружили 2,5 промилле алкоголя.

В аварии пострадал один человек – девушка, которая находилась на остановке. Она получила легкие телесные повреждения и, после осмотра, врачи отпустили домой.