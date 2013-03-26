Два ДТП в Измаиле: "Жигули" разорвало в клочья, а "Тойоту" забросило на деревья

В понедельник и вторник, 25-26 марта, в Измаиле Одесской области произошли два ужасных ДТП, жертвами которых стали два человека.

Сначала в понедельник, 25 марта, около 23.50 на улице Шевченко водитель BMW-750 на скорости в 140 км/ч врезался в стоявший обочине такси ВАЗ-2107, сообщает bessarabiainform.com.

Как рассказал старший госавтоинспектор ОГАИ Измаильского ГО УМВД Иван Плачков, удар был такой силы, что водитель ВАЗа погиб на месте, сообщает Izmacity.com.

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А уже через пять часов (в 5.40) во вторник, 26 марта, на проспекте Ленина в районе дома №16 в деревья на скорости, которая, как предполагали очевидцы, составляла порядка 150 километров в час, врезался автомобиль Toyota Avensis.

"Водитель погиб на месте, - сообщили очевидцы аварии. - Машину забросило на деревья, один огромный ствол вырвало с корнем".

Извлечь тело водителя спасателям с помощью спецтехники удалось только около 8.30.

Ранее "Главред" сообщал, что в Измаиле произшло другое ДТП – Mercedes врезался в здание железнодорожного вокзала, погибли 3 человека.

фото: bessarabiainform.com, izmacity.com