Донецкий милиционер получил 10 лет за изнасилование задержанного

Петровский районный суд Донецка приговорил к десяти годам тюрьмы участкового Руслана Суткового, который избил и изнасиловал милицейской дубинкой местного жителя.

Осужденный был лишен звания лейтенанта милиции и приговорен к штрафу в 20 тысяч гривен, передает "Остров".

При этом еще два фигуранта дела – военнослужащий Вадим Чижков и старший участковый инспектор милиции Олег Заец – получили условные сроки в четыре года и пять лет соответственно.

Чижков, который, по версии следствия, участвовал в пытках, был признан судом виновным лишь по статье "Превышение власти или служебных полномочий".

Заец был осужден по статьям "Злоупотребление служебным положением" и "Укрывательство преступления" и лишен звания подполковника милиции.

Кроме того, суд постановил выплатить пострадавшему из государственных средств 250 тысяч гривен в качестве компенсации морального ущерба.

Сам Беликов настаивал на компенсации в два миллиона гривен и уже заявил о намерении оспорить приговор. Слишком мягким вердикт суда сочли и прокуроры, которые требовали для Чижкова восемь лет тюрьмы, а для Заеца — пять с половиной с конфискацией имущества.

Как сообщал "Главред", изнасилование задержанного произошло 17 июня 2012 года в Донецке.

Тогда в опорный пункт милиции были доставлены шесть человек, задержанных за распитие спиртных напитков на улице.

Участковый Руслан Сутковой и солдат Чижков, присланный в Донецк из воинской части на время Евро-2012, избили задержанных, а в отношении Беликова применили пытки.

Старший инспектор Заец, по данным следствия, в истязаниях не участвовал, однако, выводя Беликова из опорного пункта, якобы потребовал у него взятку в полторы тысячи гривен за то, что "помог остаться в живых".

По данным издания, в результате истязаний пострадавшему понадобилась операция, он получил инвалидность. Между тем, ни один из осужденных своей вины не признал.

Милиционеры утверждали, что никого в опорном пункте не избивали и не пытали, а отпустили задержанных сразу после составления протоколов.