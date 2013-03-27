Двойное убийство в Николаеве: армянин зарезал охранника и беременную

В ночь на понедельник, 25 марта, в Николаеве в зале игровых автоматов армянин жестоко зарезал беременную девушку-кассира и охранника, на чьих телах были обнаружены множественные колото-резаные раны.

Как сообщают "Новости-N", кавказец проиграл около 5 тыс. гривен. Он потребовал у кассира вернуть деньги, но получил отказ. Тогда кавказец выхватил нож – в итоге и девушка, и охранник были убиты.

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У 35-летнего охранника насчитали более десятка ножевых ранений, у девушки четыре раны в живот и более десяти в спину. Кассир, которая была на четвертом месяце беременности, была убита прямо в зале. Труп охранника находился в коридоре: по всей видимости, он предпринял попытку выбежать на улицу, но не успел.

Подозреваемый в совершении убийств, гражданин Армении Эдгар Н. — был постоянным клиентом этого зала игровых автоматов. Он зарабатывал тем, что держал несколько лотков по продаже овощей на остановках по проспекту Героев Сталинграда. Сейчас мужчина, подозреваемый в совершении двойного убийства, задержан.

Ранее "Главред" сообщал, что в Винницкой области почти тысяча жителей села готовы были устроить самосуд над армянином, который постоянно провоцирует драки (ВИДЕО).

фото: novosti-n.mk.ua