В Камбодже едва не погиб украинский турист

Один гражданин Украины получил незначительные телесные повреждения в результате падения воздушного шара в Камбодже.

Об этом со ссылкой на МИД сообщает "Интерфакс-Украина".

"Гражданин Украины получил легкие телесные повреждения и от госпитализации отказался", - сообщил исполняющий обязанности директора департамента информационной политики МИД Евгений Перебийнис, ссылаясь на информацию посольства Украины во Вьетнаме.

Ранее СМИ сообщали о том, что 26 марта в одном из городков в Камбодже из-за шквалистого ветра упал воздушный шар. В результате происшествия пострадали семь человек, в том числе турист из Украины.

Ранее "Главред" сообщал, что месяц назад - 26 февраля - в Египте загорелся и упал воздушный шар с иностранными туристами. При падении погибли 19 человек.

фото: turobzor.net