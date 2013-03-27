На Луганщине пенсионер устроил самосожжение

Во вторник, 26 марта, в два часа дня в Старобельском районе Луганской области 62-летний мужчина возле своего дома облился жидкостью и поджег себя.

Об этом со ссылкой на ОСО ГУ МВД в Луганской области сообщает УНИАН.

По указанному адресу в поселке Бутово следственно-оперативная группа райотдела, сотрудники ГСЧС и скорой помощи. На месте происшествия сотрудники милиции установили, что работники РЭС прибыли по данному адресу для составления акта по факту хищения электроэнергии и дальнейшего отключения электричества. Выслушав требования работников РЭС, 62-летний хозяин дома облился горючей жидкостью, предположительно бензином, и поджег себя.

Потерпевший с ожогами шеи, грудной клетки, живота и обеих кистей 1-2 степени госпитализирован в реанимационное отделение Старобельской районной больницы.

Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований, проводится дальнейшая проверка.

Ранее "Главред" сообщал, 21 декабря в Первомайской районе Луганской области мужчина не стал дожидаться "конца света", облил себя бензином и устроил самосожжение.