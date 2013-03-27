Стрельба под одесским судом: есть раненые

27 марта 2013, 15:09

В суде рассматривается дело председателя кооператива авторынка "Куяльник".

  • Стрельба под одесским судом: есть раненые фото: dumskaya.net
  • Стрельба под одесским судом: есть раненые фото: dumskaya.net
  • Стрельба под одесским судом: есть раненые фото: dumskaya.net
  • Стрельба под одесским судом: есть раненые фото: dumskaya.net
  • Стрельба под одесским судом: есть раненые фото: dumskaya.net
  • Стрельба под одесским судом: есть раненые фото: dumskaya.net
  • Стрельба под одесским судом: есть раненые фото: dumskaya.net

У здания одесского Апелляционного суда во время акции протеста в результате стрельбы были ранены два человека.

Один из них ранен в лицо, сообщает Думская. 

Как пишет издание, на асфальте можно увидеть две гильзы и следы крови. Кроме того, пулевое отверстие обнаружено в одной из припаркованных машин.

Очевидцы тем временем рассказывают, что стреляли из машины, которая подъехала в тот момент, когда предприниматели подошли к автобусу своих оппонентов.

По предварительным данным раненых госпитализировали в 11-ю городскую больницу на улице Академика Воробьева. Также известно о драке в расположенном рядом с судом кафе. В настоящее время на месте работает следственная группа милиции, которая должна установить вид оружия, из которого были произведены выстрелы.

Сегодня суд рассматривает дело председателя кооператива одесского авторынка "Куяльник" Евгения Хайкина, которого подозревают в крупном мошенничестве. Суд должен решить, оставить ли предпринимателю меру пресечения в виде залога (по решению Приморского райсуда), или поменять ее на более мягкую.

У здания суда проходят акции противников и сторонников фигуранта. Так, на улице Гайдара собрались около 50 людей с лозунгами "Хайкин - вор" и "Долой Хайкина!". Между тем, группа поддерживающих Хайкина перекрыла движение транспорта на участке улицы Гайдара. Люди беспрерывно ходят по пешеходному переходу, между зданием суда и фитнес-клубом. Они требуют от городских властей и представителей правоохранительных органов обратить внимание на якобы незаконный митинг своих оппонентов.

Напомним, 25 марта, в Крыму неизвестные обстреляли рейсовый автобус, следовавший из Джанкоя в Керчь.

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Одесса суд акция стрельба протест
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