ДТП на Закарпатье: перевернулся микроавтобус, пострадали пять человек

В среду, 27 марта, около 7.30 возле Хуста Закарпатской области произошло ДТП - перевернулся микроавтобус Mercedes-Benz – 208, пострадали 5 человек

Авария произошла на автодороге госзначения Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин – Львов.

В салоне автобуса, кроме водителя, находились семеро пассажиров. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пятеро пассажиров получили телесные повреждения.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины ДТП.

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Ранее "Главред" сообщал, что в Хусте произошло ДТП, где погибли мать и ее 7-летня дочь. Павел Нагорный - директор Хустского филиала "Закарпатгаза" - будучи за рулем джипа Mitsubishi Pajero, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Daewoo Nexia, в котором находилась мать с тремя детьми.

фото: sai.gov.ua