В Сети появилось видео расстрела под одесским судом: милиция растерялась

В Сети появилось видео расстрела у здания одесского областного Апелляционного суда.

На записи видно, что один из участников акции получил ранение лица из травматического оружия. Его коллеги тут же заявили, что стреляли сотрудники охранной фирмы "Нимфа", которые якобы принимали участие в организации контрмитинга – против главы кооператива рынка Евгения Хайкина, пишет Думская.

По словам автора ролика, присутствовавшие на месте событий сотрудники милиции "сначала бездействовали, а затем растерялись".

Действительно, судя по видео, в первые минуты правоохранители разговаривали друг с другом или по телефону, но никто из них не пытался оказать пострадавшему первую помощь.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

Между тем, в пресс-службе прокуратуры Одесской области сообщили новые подробности ЧП: "Во время проведения у здания суда акции граждан, выступающих в поддержку Евгения Хайкина, и лиц, которые пострадали от его деятельности, возник конфликт, который перерос в драку и привел к применению одним из ее участников устройства для отстрела патронов травматического действия "Форт-12". Двух пострадавших доставили в медицинские учреждения города с телесными повреждениями. Согласно заключению врачей, угрозы жизни пострадавших нет", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, задержаны два участника драки, в том числе "лицо, осуществившее выстрелы из травматического оружия".

Уголовное производство начато по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство).

Напомним, сегодня у областного Апелляционного суда, где проходили акции протеста сторонников и противников главы кооператива предпринимателей авторынка "Куяльник", произошла стрельба. В результате один из участников пикета получил ранение лица, другой — ноги.