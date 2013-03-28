Сотрудник одесской прокуратуры попал в крупное ДТП

На Одесчине сотрудник областной прокуратуры попал в крупное ДТП на трассе Одесса — Рени в Белгород-Днестровском районе, пишет Сегодня.

В аварии столкнулись три машины, но никто не пострадал.

Сотрудник надзорного ведомства за рулем автомобиля направлялся в командировку в Килийский районный суд для поддержания государственного обвинения по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов.

Экспертизы доказали, что все участники ДТП были трезвыми.

Напомним, 27 марта, возле Хуста Закарпатской области произошло ДТП - перевернулся микроавтобус Mercedes-Benz – 208.

Авария произошла на автодороге госзначения Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин – Львов.



В салоне автобуса, кроме водителя, находились семеро пассажиров. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пятеро пассажиров получили телесные повреждения.