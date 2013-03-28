На Донбассе дотла сгорел 18-квартирный дом

В Донецкой области в городе Курахово пожар уничтожил двухэтажный деревянный дом на 18 квартир. 53 человека остались без крыши над головой

В результате происшествия без крыши над головой остались более полусотни человек, передает 5 канал.

По предварительной версии, огонь вспыхнул в подвале - работники ЖЭКа сваривали трубу и не заметили, как от искр начался пожар.

Здание восстановлению не подлежит, погорельцев расселили в местном профилактории.

Напомним, 22 января, в Донецке на территории ООО ДП "Табачная компания "Хамадей" в двухэтажном здании возник пожар. На месте происшествия был обнаружен один погибший.

видео: 5 канал