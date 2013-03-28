Подробности стрельбы в Одессе: раненый в реанимации, активистов водят на допрос

Раненый предприниматель может остаться без глаза, у него зафиксированы переломы челюсти и ключицы от избиения
Другие предприниматели-активисты сейчас дежурят у городского управления МВД, поскольку некоторых из них вызвали на допрос, сообщает "Репортер".
Как сообщили предприниматели, мужчина, которому пули попали в ногу и в бедро, прооперирован. Сейчас он находится в больнице.
Второй раненый – Алексей - которому стреляли в лицо, находится в реанимации. Пули застряли у него в гайморовых пазухах, коллеги опасаются, что пострадавший может остаться без глаза. Кроме того, у него зафиксированы переломы челюсти и ключицы от избиения.
По сведениям прокуратуры, "конфликт перерос в драку и привел к применению травматического пистолета "Форт-12". Также в надзорном ведомстве отмечают, что стычка произошла между "группой граждан, собравшихся в поддержку директора автомобильного рынка "Куяльник" Хайкина Е.И., и лицами, которые пострадали от его деятельности".
В результате возникшего конфликта двух пострадавших доставили в медицинские учреждения. Согласно заключению врачей угрозы жизни пострадавших нет.
Ранее "Главред" сообщал, что милиция по подозрению в совершении преступления задержала двоих участников драки, в том числе и лицо, осуществившее выстрелы из травматического оружия. Проведение следственных действий в уголовном производстве продолжается. Ход его расследования взят на контроль лично прокурором области.
фото: reporter.com.ua