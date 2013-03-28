Подробности стрельбы в Одессе: раненый в реанимации, активистов водят на допрос

История со стрельбой в Одессе, когда "братки" обстреляли участников митинга у здания апелляционного суда (ВИДЕО), получила продолжение. Оказалось, что состояние одного из пострадавших остается тяжелым, он в реанимации.

Другие предприниматели-активисты сейчас дежурят у городского управления МВД, поскольку некоторых из них вызвали на допрос, сообщает "Репортер".

Как сообщили предприниматели, мужчина, которому пули попали в ногу и в бедро, прооперирован. Сейчас он находится в больнице.

Второй раненый – Алексей - которому стреляли в лицо, находится в реанимации. Пули застряли у него в гайморовых пазухах, коллеги опасаются, что пострадавший может остаться без глаза. Кроме того, у него зафиксированы переломы челюсти и ключицы от избиения.

По сведениям прокуратуры, "конфликт перерос в драку и привел к применению травматического пистолета "Форт-12". Также в надзорном ведомстве отмечают, что стычка произошла между "группой граждан, собравшихся в поддержку директора автомобильного рынка "Куяльник" Хайкина Е.И., и лицами, которые пострадали от его деятельности".

В результате возникшего конфликта двух пострадавших доставили в медицинские учреждения. Согласно заключению врачей угрозы жизни пострадавших нет.

Ранее "Главред" сообщал, что милиция по подозрению в совершении преступления задержала двоих участников драки, в том числе и лицо, осуществившее выстрелы из травматического оружия. Проведение следственных действий в уголовном производстве продолжается. Ход его расследования взят на контроль лично прокурором области.

фото: reporter.com.ua