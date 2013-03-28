В Тернополе дежурный милиционер застрелился прямо в отделении

Сегодня, 28 марта, в Тернополе совершил самоубийство милиционер. Правоохранитель застрелился из собственного оружия в первом отделении местной милиции на массиве "Канада".

ЧП произошло накануне пересменки сотрудников, около семи часов утра. Сотрудник милиции, совершивший суицид, работал помощником дежурного, сообщает "Гипотеза".

Для выяснения обстоятельств происшествия в Тернополь направляются чиновники из Киева.

Начальника отдела по связям с общественностью УМВД в Тернопольской области Петр Колесник подтвердил факт смерти милиционера. При этом отметил, что только по завершении следственного процесса он сможет раскрыть подробности ЧП.

На месте происшествия работают эксперты. Во дворе отделения милиции на улице Коновальца, 6, где произошла трагедия, можно заметить автомобиль с надписью "Криминалистическая лаборатория". Кроме того из коридора здания можно заметить, что одна из комнат ограждена красной лентой.

Милиционеры, находящиеся во дворе, неподалеку от места преступления отказываются давать какие-либо комментарии относительно произошедшего.

Напомним, в феврале текущего года в Киеве на детской площадке пытался застрелиться солдат-контрактник Внутренних войск МВД.