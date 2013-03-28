В центре Ялты сгорел кинотеатр

Ночью в Ялте произошел пожар в двухэтажном здании бывшего кинотеатра "Сатурн".

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Крыму.

Пожар охватил всю крышу здания – на площади 900 квадратных метров.

Крыша здания была покрыта оцинкованными листами, положенными поверх старой кровли, выяснили пожарные, поэтому огонь довольно быстро распространился по всей поверхности.

Спасателям пришлось тушить пожар на высоте в темное время суток и при сложных погодных условиях.

Кроме того, помещение было перепланировано и загружено разного рода строительными материалами, горение которых стало причиной сильного задымления.

Для ликвидации возгорания сотрудникам МСЧС в Крыму пришлось работать в противогазах.

Спасатели полностью ликвидировали возгорание в 08:30 утра. Погибших и пострадавших нет, а эксперты устанавливают причины пожара.