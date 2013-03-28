В центре Ялты сгорел кинотеатр

Пожар тушили расчеты из Ялты, Гурзуфа и Алупки.
Ночью в Ялте произошел пожар в двухэтажном здании бывшего кинотеатра "Сатурн".
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Крыму.
Пожар охватил всю крышу здания – на площади 900 квадратных метров.
Крыша здания была покрыта оцинкованными листами, положенными поверх старой кровли, выяснили пожарные, поэтому огонь довольно быстро распространился по всей поверхности.
Спасателям пришлось тушить пожар на высоте в темное время суток и при сложных погодных условиях.
Кроме того, помещение было перепланировано и загружено разного рода строительными материалами, горение которых стало причиной сильного задымления.
Для ликвидации возгорания сотрудникам МСЧС в Крыму пришлось работать в противогазах.
Спасатели полностью ликвидировали возгорание в 08:30 утра. Погибших и пострадавших нет, а эксперты устанавливают причины пожара.