В Харькове с рельс сошел трамвай, есть пострадавшие

Сегодня, 29 марта, утром в Харькове на Холодной Горе сошел с рельс трамвай.

Об этом на "Харьков-форум" сообщает очевидец аварии.

"Только что в 9:40 сошел с рельс трамвай 3-го маршрута, сошел через 50 метров после пересечения Елизарова, следовал от метро в сторону Залютино. Сошла передняя тележка первого вагона, ушла вправо, порвало сцепку, первый вагон развернуло и потом его догнал второй. Жертв нет, все отделались ушибами, один человек локтем при падении вышиб стекло. Более сильно пострадала одна девушка, которая держалась за ногу, но благо рядом проезжала скорая", - написал пользователь ASP (LEX).

Напомним, 1 марта, во Львове неизвестный выкрал трамвай и протаранил дом.