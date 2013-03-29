На Тернопольщине перевернулась фура: в затор попали полсотни машин

На трассе Тернополь-Ивано-Франковск перевернулась фура - полсотни автомобилей стоят в заторе.

Об этом сообщил оперативный дежурный областной ГАИ, пишет УКРИНФОРМ.

Многотоннажная фура перевернулась на трассе и заблокировала движение из Тернополя в Ивано-Франковск и в обратном направлении.

"Около села Доброе Поле Бучачского района, в 50 километрах от областного центра, возникло автопроисшествие. Среди дороги развернуло и перевернуло фуру", - отмечается в сообщении.

С обеих сторон заблокированного грузовика собралось несколько рейсовых автобусов, до полсотни автомобилей. Некоторые из них разворачиваются, ища другие варианты проезда.

Из Тернополя уже выехали спасательные службы, чтобы с помощью спецавтомобиля разблокировать движение на автотрассе государственного значения.

Напомним, 27 марта, возле Хуста Закарпатской области произошло ДТП - перевернулся микроавтобус Mercedes-Benz – 208, пострадали 5 человек.