В Ровно появились "последователи Мазурка"

На днях в Ровно могла повториться трагедия ТРЦ "Караван", когда Ярослав Мазурок застрелил троих и тяжело ранил четвертого охранника супермаркета. Два пьяных 18-летних парня едва не устроили бойню в ровенском магазине.

Об этом со ссылкой на Викторию Бондарь из УГСО при УМВД в Ровенской области сообщает портал OGO.ua.

Двое парней зашли в супермаркет около 3.00. По внешнему виду сразу стало понятно, что ребята пьяны. Они ходили между прилавками и вели себя неадекватно - кричали и хватали с прилавков продукты. У одного из них работник Госохраны заметил за поясом брюк предмет, внешне похожий на оружие.

"Я им предложил пройти в комнату видеонаблюдения. Там они сразу стали угрожать мне физической расправой, увольнением из органов. Проведя поверхностный осмотр граждан, я обнаружил заряженный пневматический пистолет марки Макарова", - рассказал милиционер по охране объектов Владимир Калапа.

На вопрос, где они взяли пистолет, парни рассказали, что ствол не их, а товарища, который вместе с ними отдыхал. Но так как последний был в нетрезвом состоянии, то они забрали у него пистолет. Где сейчас находится законный владелец оружия, сейчас выясняет следствие.

Пьяные дебоширы были доставлены в Ровенский горотдел милиции для выяснения подробностей происшествия и вынесения соответствующего процессуального решения.

Ранее "Главред" сообщал, что в Кривом Роге могла повториться бойня, когда пьяный УБЭПовец ночью пришел в супермаркет и стал угрожать заряженным оружием охраннику (ВИДЕО). При этом милиция не нашла причин для ареста дебошира.