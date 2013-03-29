ДТП на Харьковщине: в столкновении автобусов погиб один человек, еще 14 травмированы

В пятницу, 29 марта, в Харьковской области произошло ДТП, жертвой которого стал один человек, еще 14 человек пострадали.

Авария произошла около 14.30 на автодороге Киев – Сумы. В селе Солоницевка Дергачевского района столкнулись два автобуса.

По предварительным данным в ДТП погиб один человек, еще 14 получили телесные повреждения. На месте работает следственно-оперативная группа.

Позже оказалось, что погибли два человека, а 11 оказались на больничной койке

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня в Харькове произошли две аварии - на разных маршрутах сошли рельсов трамваи (ФОТО, ВИДЕО)