В Донецкой области взорвалась электростанция: опубликовано видео

В Углегорской ТЭС города Светлодарск Донецкой области произошел пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС по Донецкой области.

По данным спасателей, сообщение о пожаре на электростанции поступило в диспетчерскую службу в 15.14.

"Наши сотрудники выехали по повышенному номеру вызова. Могу сказать, что 10 человек выведены из опасной зоны. Масштабы происшествия определяются, причины определяются", - заявила начальник пресс-службы Инна Седова.

При этом данных о пострадавших пока нет.

Между тем, по словам местных жителей, пожару предшествовал взрыв.

"Сначала взорвался котельно-турбинный центр, затем огонь перекинулся на первую очередь ТЭC", - заявил один из очевидцев.

Другие очевидцы рассказали о взрыве, который произошел "еще до обеда", после чего 4 блока станции полностью сгорели.

"Как отметила супруга одного из работников станции, на ТЭС привлечены силы ГСЧС и пожарных таких городов Донецкой области, как Дзержинск, Горловка, Дебальцево и Донецк", - отметили региональные СМИ.