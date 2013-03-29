В мощном пожаре электростанции на Донбассе нашли тело погибшего

В Донецкой области во время ликвидации пожара на Углегорской ТЭС спасатели обнаружили тело одного погибшего.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС по Донецкой области, передает УНИАН.

"В 17.29 при тушении пожара обнаружено тело погибшего", - заявили спасатели и подчеркнули, что борьба с огнем продолжается.

При этом некоторые украинские СМИ заявили, что на территории станции остаются люди, которые нуждаются в помощи.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее стало известно о пожаре на Углегорской ТЭС в Донецкой области. По словам местных жителей, перед известиями о пожаре на станции прозвучал взрыв.

Ранее в ГСЧС сообщали, что пострадавших в инциденте на электростанции не было.