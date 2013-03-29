Новые подробности пожара электростанции на Донбассе: опубликованы фото и видео

Стали известны новые подробности пожара на электростанции в Светлодарске, Донецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, крупный пожар начался из-за возгорания оборудования.

Также стало известно, что в результате пожара погиб один человек, еще трое – пострадали.

"29 марта в 15.15 в городе Светлодарск на Углегорской теплоэлектростанции ГАЭК "Центрэнерго" на втором блоке произошло возгорание оборудования, которое перетирает уголь в пыль", - сообщили в ГСЧС.

В дальнейшем пламя распространилось на кровлю здания.

"К тушению пожара привлечены 23 единицы основной и специальной техники Главного управления ГСЧС в Донецкой области", - говорится в сообщении ведомства.