Пожар на Углегорской электростанции будут тушить до утра

Пожар на Углегорской ТЭС будут гасить до утра. На данный момент огонь полностью уничтожил четыре энергоблока станции.
Пожар на Углегорской ТЭС будут гасить до утра. На данный момент огонь полностью уничтожил четыре энергоблока станции.
Об этом сообщил замглавы ГСЧС по Донецкой области Игорь Домаровский, передает "Интерфакс-Украина".
По словам чиновника, работа станции прекращена. В настоящее время горят 4 трансформатора, которые находятся под энергоблоками.
В каждом из трансформаторов находится около 40 тонн масла.
По его словам, спасатели рассчитывают локализировать пожар на ТЭС до утра субботы.
"До утра должны справиться, надеемся", - отметил он.
В тоже время донецкие власти сообщили, что трое пострадавших во время пожара госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом. Опасности для их жизни нет.
Также выяснилось, что в город снабжается электроэнергией и газом. В то же время, к городу направили автономные дизельные генераторы чтобы подключить очистные сооружения.
Сейчас решается вопрос о необходимости перевозки больных медицинских учреждений города из Светлодарска в Дебальцево Донецкой области.
Напомним, как сообщал "Главред", 29 марта в 15.15 в городе Светлодарск на Углегорской теплоэлектростанции произошло возгорание оборудования, которое перетирает уголь в пыль.
В дальнейшем пламя распространилось на кровлю здания. Погиб один человек, еще трое пострадали.