Число пострадавших от пожара на Углегорской ТЭС возросло до шести человек

В результате пожара на Углегорской теплоэлектростанции погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает "Интерфакс-Украина".

Отметим, что на официальном сайте ГСЧС сообщается, что к тушению пожара привлечено 40 единиц основной и специальной техники и 190 человек личного состава.

О состоянии пострадавших пока не сообщается.

В свою очередь, губернатор Донецкой области Андрей Шишацкий заявил, что пожар не несет угрозы экологической безопасности Донецкой области.

"Как губернатор могу заверить, что экологической безопасности региона ничего не угрожает", - заявил он на месте происшествия.

Также Шишацкий добавил, что в момент начала пожара в зале ТЭС работало 400 человек. Всех их вывели в безопасное место, но один из них по невыясненной причине вернулся в аварийный зал, где и погиб.

Как известно, ранее сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших. На втором блоке Углегорской теплоэлектростанции произошло возгорание оборудования, которое перетирает уголь в пыль.

Огонь распространился на крышу здания на площади около 1500 кв м. Из здании станции были спасены 10 человек.