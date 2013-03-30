Пожар на Углегорской ТЭС потушен, Янукович приказал разобраться с причинами

Президент Виктор Янукович поручил правоохранительным органам провести оперативное расследование обстоятельств возникновения пожара на Углегорской теплоэлектростанции.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В связи с пожаром, который произошел 29 марта на Углегорской ТЭС ПАО "Центрэнерго" в г. Светлодарск Донецкой области, Президент поручил Кабмину принять исчерпывающие меры по ликвидации последствий пожара и оказания необходимой помощи потерпевшим.

Согласно поручению главы государства, правоохранительные органы должны провести оперативное расследование всех обстоятельств возникновения пожара.

Президент также поручил руководству Донецкой облгосгосадминистрации обеспечить надлежащее лечение и поддержку гражданам, пострадавшим от пожара, принять безотлагательные меры для стабилизации ситуации в городе, бесперебойной работы систем жизнеобеспечения населения.

Ранее "Главред" сообщал, что в пятницу, 29 марта, в Светлодарске (г. Дебальцево) на Углегорской ТЭС ПАО "Центрэнерго" на втором энергоблоке возник пожар, в результате которого огнем частично повреждены технологическое оборудование и кровлю здания.

На месте пожара спасатели обнаружили тело погибшего. Пять человек с ожогами тела и отравлением продуктами горения госпитализированы.

Пожар ликвидирован сегодня, 30 марта в 5 часов 40 минут. Пожарно-спасательной службой из задымленной среды спасены десять человек.