Пожар на Углегорской ТЭС потушен, Янукович приказал разобраться с причинами

30 марта 2013, 11:21

Кабмин должен принять исчерпывающие меры по ликвидации последствий пожара

Пожар на Углегорской ТЭС потушен

Президент Виктор Янукович поручил правоохранительным органам провести оперативное расследование обстоятельств возникновения пожара на Углегорской теплоэлектростанции.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В связи с пожаром, который произошел 29 марта на Углегорской ТЭС ПАО "Центрэнерго" в г. Светлодарск Донецкой области, Президент поручил Кабмину принять исчерпывающие меры по ликвидации последствий пожара и оказания необходимой помощи потерпевшим.

Согласно поручению главы государства, правоохранительные органы должны провести оперативное расследование всех обстоятельств возникновения пожара.

Президент также поручил руководству Донецкой облгосгосадминистрации обеспечить надлежащее лечение и поддержку гражданам, пострадавшим от пожара, принять безотлагательные меры для стабилизации ситуации в городе, бесперебойной работы систем жизнеобеспечения населения.

Ранее "Главред" сообщал, что в пятницу, 29 марта, в Светлодарске (г. Дебальцево) на Углегорской ТЭС ПАО "Центрэнерго" на втором энергоблоке возник пожар, в результате которого огнем частично повреждены технологическое оборудование и кровлю здания.

На месте пожара спасатели обнаружили тело погибшего. Пять человек с ожогами тела и отравлением продуктами горения госпитализированы.

Пожар ликвидирован сегодня, 30 марта в 5 часов 40 минут. Пожарно-спасательной службой из задымленной среды спасены десять человек.

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Янукович пожар Углегорск причины тэс
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