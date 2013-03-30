В убийстве харьковского судьи обвинили бедного пенсионера

Милиция Харькова обвинила местного пенсионера Сергея Курцева в убийстве судьи Фрунзенского райсуда Владимира Трофимова.

Его трое суток его держали в райотделе и заставляли признаться в убийстве судьи, сообщает Gazeta.ua.

Курцев больше месяца ночует на вокзале, по подъездам и у знакомых. Объясняет, что домой идти боится из-за угроз милиционеров.

Старик рассказал журналистам, что в 2003 году умерли его родители и осталось наследство - часть дома на ул. Латвийской, 48. Но он уже десять лет не может оформить право собственности на жилье. Было много судебных заседаний, которые вел именно Трофимов.

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"Курцев не может за себя постоять. Он одинокий, беден. 5-го февраля у дома его задержали милиционеры. Требовали подписать признание в убийстве. Не знаю, били ли, но мне известно, что его не выпускали в туалет. Требовали, чтобы переписал наследство на посторонних людей. За последние десять лет получал кучу угроз, посадят на зону или в дурдом. Ему очень нужна помощь юристов", - рассказала журналистка Жанна Титаренко.

Ранее "Главред" сообщал, что 15 декабря 2012 года в своей квартире были найдены обезглавленными харьковский судья Владимир Трофимов и члены его семьи. Харьковская милиция пообещала солидное вознаграждение тому, кто окажет помощь в раскрытии громкого преступления: 200 тыс. грн.

Фото, видео: youtube.com