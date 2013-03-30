Число жертв ДТП на Харьковщине возросло, еще 11 человек травмированы

Уже до двух человек возросло количество жертв ДТП на Харьковщине, где столкнулись два автобуса. Еще 11 человек попали в больницу.

Напомним, авария произошла в пятницу, 29 марта. На 12 км автодороги Харьков - Ахтырка, в селе Солоницевка Дергачевского района столкнулись два автобуса.

Водитель автобуса "Богдан" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус "Мерседес". На момент столкновения в салоне "Мерседеса" было 15, в "Богдане" - трое пассажиров.

В результате ДТП двое пассажиров "Мерседес" от полученных травм погибли на месте происшествия. Водитель "Богдан" и 10 пассажиров "Мерседеса" получили телесные повреждения. Расследование продолжается.

Ранее "Главред" сообщал, что в результате аварии погиб один человек, еще 14 человек пострадали.

фото: gai.kharkov.ua