Пожар на Углегорской ТЭС засекретили: опубликовано видео

Территория Углегорской теплоэлектростанции в городе Светлодарск, Донецкой области, где 29 марта произошел мощный пожар, оцеплена милицией и людьми в штатском, которые никого не пропускают, передает "Сегодня".

В Сети появился видеоролик попытки журналистов одного из телеканалов пытаются пройти на территорию ТЭС, однако в полукилометре от станции их останавливают и настоятельно просят прекратить съемку.

Напомним, как сообщал "Главред", 29 марта на одной из самых мощных теплоэлектростанций Донбасса возник пожар. В результате происшествия погиб один человек, еще пятеро были госпитализированы.

Относительно причин возгорания начато досудебное расследование по статье "нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель людей".

На данный момент сформирована группа прокуроров, которые осуществляют процессуальное руководство ходом досудебного расследования.

Ранее губернатор Донецкой области Андрей Шишацкий заявил, что экологической угрозы для жителей региона пожар не несет нет.