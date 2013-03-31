На Львовщине спасатели вытащили из снега автобус с детьми

Во Львовской области спасатели вытянули из снежного заноса автобус с группой туристов, большую часть которых составляли дети.

Об этом сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Автобус попал в ловушку на автотрассе Броды-Золочев в районе села Подогорцы. Среди 42 туристов был 21 ребенок. Самостоятельно выбраться из заноса водитель автобуса не смог.

К месту происшествия было направлено пожарно-спасательное отделение.

Спасатели пешком добрались до автобуса с туристами, поскольку техника застряла по дороге. После расчистки дороги автобус был доставлен на трассу Киев-Чоп, после чего в сопровождении спасателей и подразделений ГАИ направлен во Львов.

Там для туристов был организован ночлег в школе-интернате.

Сегодня путешественники по железной дороге будут отправлены в Днепропетровск.