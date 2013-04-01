Пожар на ТЭС: жители боятся, что Светлодар превратится во второй Чернобыль

После пожара на Углегорской ТЭС в городе Светлодарске Донецкой области, где были разрушены четыре энергоблока, 12-тысячный город полностью остался без тепла. Жители опасаются, что Светлодарск может исчезнуть с карты страны, сообщает "Сегодня".

В городе день аварии уже прозвали "черной пятницей". После пожара Светлодарск остался без горячей воды и отопления. "Дома днем не выше 15 тепла, ночью температура опускается до 8 градусов, — объясняет местная жительница Галина Тарасова. — Все греем по старинке — в кастрюлях, а чтобы не замерзнуть, оставляем включенной на ночь газовую печку. Власти выдают обогреватели, но в первых списках тяжелобольные и те, у кого есть грудные дети".

Настроение в городке если не паническое, то беспокойное. Жители опасаются, что Светлодарск может исчезнуть с карты страны. "У нас же одна станция в жизни — больше ничего нет, каждый второй от нее зависел, — делится другая жительница, Елизавета Коновалова. — Молодежь и так уезжала в Донецк. Вот как Чернобыль сейчас, так и у нас будет — мертвый город. Поймите, станция — это для нас все!"

Для оценки масштабов катастрофы в выходные в Светлодарск приехали министры во главе с вице-премьером Юрием Бойко. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение техники безопасности. Сама электростанция после аварии полностью остановлена, а обрушившиеся металлоконструкции второго энгергоблока пожарные все выходные заливали водой для охлаждения. По словам министра угольной промышленности и энергетики Эдуарда Ставицкого, все работники станции будут получать зарплату, их рабочие места будут сохранены либо предложены места на других энергообъектах. "ТЭС будет восстанавливать, она нужна и она будет работать", — пообещал Эдуард Ставицкий.

В больнице сейчас находятся восемь человек, которые отравились угарным газом, у одного из них ожоги первой и второй степени. "Состояние больных удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает", — заявил заведующий терапевтическим отделением светлодарской горбольницы Олег Исайко.

Ранее "Главред" сообщал, что Президент Виктор Янукович поручил правоохранителям провести оперативное расследование обстоятельств возникновения пожара на Углегорской теплоэлектростанции.