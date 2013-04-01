ДТП на Черкасчине: погибли три человека

В воскресенье, 31 марта, утром в Черкасской области произошло ДТП, жертвами которого стали сразу три человека.

Авария произошла около 05.00 на перекрестке автодорог Борисполь - Запорожье и Золотоноша – Чернобай, когда 28-летний киевлянин на "Шкоде Фабии" не справился с управлением, съехал в левый кювет и врезался в деревья и грунтовую насыпь .

В результате происшествия водитель и два его пассажира 1989 и 1983 г.р. погибли на месте происшествия, еще один пассажир 1988 г.р., житель Чернобай, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и политравмы.

Ранее "Главред" сообщал, что в Уманском районе Черкасской области на автотрассе Киев – Одесса произошло ДТП - житель Российской Федерации насмерть сбил украинца.

фото: chkdai.gov.ua