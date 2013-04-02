На Кировоградщине пьяный лихач раздавил гаишника

В Кировоградской области пьяный водитель легковушки буквально раздавил инспектора ГАИ, прижав правоохранителя к парапету.

Трагедия произошла ночью прямо посреди села, когда патруль дорожной службы пытался помешать движению неадекватного водителя, сообщает ТСН.

Инспекторы ГАИ заметили автомобиль, который отъехал от ночного кафе и как-то очень неуверенно держался на дороге. ВАЗовскую "девятку" бросало из стороны в сторону. Поэтому патруль догнал и остановил подозрительный автомобиль.

За рулем сидела нетрезвая женщина. На глазах у гаишников она поменялась местами с таким же пьяным пассажиром, который оттолкнул инспектора и нажал на газ.

"Резко тронулся с места, закрыл дверь, форменную одежду зажал и потянул за собой инспектора. Врезался в парапет и пытался скрыться в направлении дома", - рассказал начальник Знаменского ГАИ Андрей Дуброва.

29-летнего инспектора ГАИ буквально раздавило между машиной и стеной. В крайне тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу. Он находится в состоянии комы.

"Тяжелая черепно-мозговая травма с переломом костей свода черепа с переходом на основу. Тяжелый ушиб головного мозга. И также травма грудной клетки тяжелая. Проведено оперативное лечение. На данный момент состояние больного крайне тяжелое, находится на аппаратном дыхании. Прогноз на данный момент тяжелый", - отметила врач-невропатолог Знаменской больницы Наталья Корниенко.

Напарник травмированного инспектора догнал водителя-преступника. Его задержали, а разбитый автомобиль отправили на штрафплощадку. Экспертиза подтвердила, что и водитель, и его пассажирка были в состоянии алкогольного опьянения.

Водителя "девятки", говорят в ГАИ, только в этом году трижды ловили на пьянке за рулем. Теперь вместо уже привычного штрафа ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

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Фото, видео: tsn.ua