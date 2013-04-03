В Донецке старшеклассник проломил череп 8-летнему ребенку и бросил его в яму

Малыш оказался на дне 3-метровой ямы на дачном участке
В Донецке старшеклассник сломал основание черепа младшему школьнику, после чего спрятал ребенка в бессознательном состоянии в яме.
Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецка сообщает УНИАН.
Правоохранители установили, что 2 апреля в городе Моспино (Донецк) несовершеннолетний (1998 г.р.) старшеклассник нанес телесные повреждения малолетнему ученику (2005 г.р.) этой же школы. В результате ребенок получил перелом основания черепа.
С целью сокрытия преступления подросток перенес бессознательного мальчика на дачный участок, где скрыл его в яме глубиной три метра. Ребенок был обнаружен в тяжелом состоянии и доставлен в больницу.
Прокуратура Пролетарского района Донецка осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием по факту покушения на убийство малолетнего.
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