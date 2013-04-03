В Донецке старшеклассник проломил череп 8-летнему ребенку и бросил его в яму

В Донецке старшеклассник сломал основание черепа младшему школьнику, после чего спрятал ребенка в бессознательном состоянии в яме.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецка сообщает УНИАН.

Правоохранители установили, что 2 апреля в городе Моспино (Донецк) несовершеннолетний (1998 г.р.) старшеклассник нанес телесные повреждения малолетнему ученику (2005 г.р.) этой же школы. В результате ребенок получил перелом основания черепа.

С целью сокрытия преступления подросток перенес бессознательного мальчика на дачный участок, где скрыл его в яме глубиной три метра. Ребенок был обнаружен в тяжелом состоянии и доставлен в больницу.

Прокуратура Пролетарского района Донецка осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием по факту покушения на убийство малолетнего.

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