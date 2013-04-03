В Крыму мужчина ограбил банк и раздал деньги прохожим

В Крыму 1 апреля было ограблено отделение одного из коммерческих банков.

Об этом сообщает "Центр журналистских расследований".

Налетчик спокойно зашел в помещение банка и спросил у кассира, много ли денег в кассе. Девушка, сидящая за кассой, растерянно ответила – что денег хватает.

Мужчина потребовал срочно выдать ему 20 тысяч гривен, иначе обещал проломить женщине голову.

"Девушка настолько была шокирована этим заявлением, что даже не подумала, каким образом преступник собирается осуществить задуманное: от мужчины ее отделяла перегородка, оружия или дубинки он не продемонстрировал", – заявили в МВД Крыма.

Испуганная кассирша безропотно выдала грабителю пачку денег, но в милицию она сообщила об ограблении спустя некоторое время, когда шок миновал. Сотрудники уголовного розыска Железнодорожного райотдела милиции Симферополя задержали преступника в тот же день.

При этом часть денег, добытых в банке, грабитель сразу же начал раздавать прохожим на улице, а остальное отдал родным.

Выяснилось, что мужчина требовал денег и у кассиров других банков, но там к нему отнеслись серьезно, и сразу указали на дверь.

"Грабителем" оказался 34-летний горожанин, ранее не имевший проблем с законом. Он доставлен на обследование в Республиканскую психиатрическую больницу № 1.

Если врачи признают его вменяемым, ему грозит наказание до 4 лет лишения свободы.

При этом в пресс-службе Симферопольского управления милиции заявили, что мужчина выглядел не совсем вменяемым, называл себя архангелом Михаилом.