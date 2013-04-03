Скандальное ДТП с участием СБУшника назвали несчастным случаем

Скандальное ДТП с участием "скорой помощи" и автомобиля под управлением сотруника СБУ, которое произошло в крымской Феодосии, признано "несчастным случаем, связанным с производством".

Как заявило управление Госслужбы горного надзора и промышленной безопасности Крыма, такое заключение сделали эксперты, проводившие проверку данного ДТП, сообщает УНИАН.

Родственники сотрудников "скорой помощи", погибших в аварии, а также серьезно пострадавший водитель медицинской машины получат материальную компенсацию от государства.

Авария в Феодосии: фото и видео с места события

"Семьям погибших в ДТП сотрудников скорой помощи, а также водителю будут начислены все положенные по закону выплаты, льготы и компенсации за счет средств Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", – говорится в пресс-релизе.

Ранее "Главред" сообщал, что авария произошла 9 марта в Феодосии. Столкнулись машина "скорой помощи", которая везла в больницу 22-летнего парня, находившегося в коме и легковой автомобиль. Погибли два человека. На месте ДТП скончалась 27-летняя фельдшер. Травмы получили 50-летний шофер "скорой", 57-летний отец парня и врач. Врач умер в больнице. Также был травмирован 32-летний водитель машины – участницы ДТП.

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12 марта СБУ признала, что машиной управлял ее сотрудник.