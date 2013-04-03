ДТП в Одессе: пьяный милиционер врезался в УАЗик с "Беркутом"

Во вторник, 2 апреля, утром в Одессе произошло резонансное ДТП. Пьяный милиционер на "Митсубиси Галант" врезался в УАЗик-"таблетку" с сотрудниками "Беркута".

Об этом сообщают местные СМИ.

По информации пресс-службы облуправления МВД, со стороны ул. Лиманной в направлении ул. Ж.Кюри двигался автомобиль "Митсубиси Галант". 31-летний водитель выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем УАЗ-3909, под управлением 40-летнего работника компании по транспортировке нефтепродуктов. В результате столкновения пострадали водитель и гражданский пассажир УАЗа, сообщает 048.ua.

Правоохранители также подтвердили, что в УАЗике находились милиционеры, правда, из соседней области.

"На момент ДТП в автомобиле "УАЗ" находилось трое пассажиров, из которых двое - сотрудники правоохранительных органов соседней области, которые передвигались на данном автомобиле к месту несения службы по охране объектов нефтепровода, и не имели никакого отношения к управлению транспортного средства", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Между тем, читатели 048 в комментариях пишут, что в УАЗике ехали сотрудники спецподразделения "Беркут" - они возвращались с командировки домой. Кроме того, уточняют, что за рулем "Митсубиси" также находился милиционер – вот он был действительно пьян и пытался скрыться с места ДТП. Его задержали пострадавшие.

О том что ДТП устроил пьяный милиционер, со ссылкой на слова очевидцев пишет издание "Одесса-медиа". Автомобили очень покорежены. Вызывать спасателей никто не стал, но людей извлекали из машин при помощи лома.

Ранее "Главред" сообщал, что 26 января в Одессе произошло ДТП: черный BMW врезался в мусоровоз. За рулем авто находился пьяный начальник угро одного из РОВД Одессы Руслан Б.

фото: odessamedia.net