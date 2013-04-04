ДТП в Крыму: погиб один человек, пятеро ранены

В среду, 3 апреля, вечером в Крыму произошло ДТП, где погиб человек, а еще пятеро были травмированы.

Авария произошла в 20.30 на 609 км автодороги Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта. По предварительным данным, водитель Volkswagen Passat, совершая обгон ВАЗ-21063, выехал на полосу встречного движения, где врезался в ВАЗ-21103. После это он по касательной столкнулся с "Жигули-шестерку".

В результате ДТП водитель ВАЗ-21103 погиб на месте происшествия, а трое пассажиров этого авто и двое пассажиров Volkswagen получили телесные повреждения. Продолжается следствие.

Ранее "Главред" сообщал, что в марте 2013-го при столкновении легкового автомобиля и рейсового автобуса в Крыму погиб один человек, а еще 13 пострадали.