Жуткая авария на Московском мосту: эксперты ищут причины, пострадавшие в реанимации

Двое пострадавших во время ДТП с автобусом на Московском мосту до сих пор находятся в реанимации, пишет Сегодня.

Ольга Свержевская вылетела через дверь автобуса на трассу. Сейчас женщина находится в реанимации, у нее сотрясение мозга, вывих ключицы, переломы двух ребер и обеих ног. Вчера ей сделали операцию.

У второй пострадавшей — киевлянки Зинаиды Архипчук — сотрясение мозга, ушиб правого легкого и сломаны четыре ребра.

Среди возможных причин ДТП сначала называли колесо автобуса, лопнувшее во время движения, или предполагали, что отказали тормоза. Но эксперты уже поделились первыми выводами - и тормоза и колеса исправны, передает ТСН.

Авария на Московском мосту: смотрите фото и видео

"Предварительный осмотр показал, что автобус был исправным. Тормозная система, колеса и рулевое управление были в норме, — рассказал гендиректор "Киевпасстранса" Николай Ламбуцкий.

По его словам, автобус 2005 года выпуска, прошел техосмотр и проехал чуть больше 9 тысяч километров. "Экспертиза показала — водитель был трезв. Он — мастер своего дела — 41 год за рулем. Сейчас ему очень тяжко. Мы отпустили его отдохнуть, а точную причину ДТП должно установить следствие. Мы поможем пострадавшим с лечением, а страховая компания должна выплатить страховку", — рассказал директор АТП№6 Василий Паламарчук.

В то же время руководство автопарка утверждает, что автобус подрезала другая машина.

"Впереди нашего автобуса помешал некий автомобиль, какой именно, пока не установлено", - заявил директор автопарка №6 КП Киевпасстранс Василий Паламарчук.

Как сказал Михаил Берлин, президент ассоциации безопасности дорожного движения, в этом вопросе еще нужно разбираться. "Прежде всего, посмотреть журнал регистрации выезда автобуса на маршрут, в котором технический работник должен был поставить отметку "замечаний нет". То же самое должен был сделать и медик, проверяющий состояние здоровья водителя. А вдруг недосмотрели, и автобус выехал на маршрут неисправным? Эксперты совместно с водителем должны составить схему ДТП, и только после анализа этих документов можно делать выводы — все ли было в порядке с автобусом и с водителем".

Эксперт советует потерпевшим требовать от транспортников информацию: сколько именно они получат денег от страховой компании и кто страховщик.

Напомним, 4 апреля, вечеромавтобус следовавший по маршруте №73 "Оболонь"—ул. Милославская" потеряв управление, снес более ста метров металлического ограждения и чудом остановился. Еще немного, и автобус с пассажирами свалился бы в реку.

видео: ТСН