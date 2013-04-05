В Харькове на всех вокзалах ищут бомбу: эвакуированы почти 2 тысячи человек

В Харькове закрыты и оцеплены все железнодорожные вокзалы из-за звонка о минировании. В данный момент проходит обследование на предмет обнаружения взрывоопасных устройств.

Сообщение от неизвестного о том, что вокзал в Харькове без указания конкретного заминировали, поступило в дежурную часть управления УМВД на Южной железной дороге около 9 утра, сообщает "Объектив".

Как сообщили в пресс-службе транспортной милиции, в связи с этим все железнодорожные вокзалы перекрыты. Эвакуировано в общей сложности 1700 человек.

На вокзале работают специалисты, также предпринимаются меры по выявлению личности звонившего.

Отметим, что сообщение о минировании главных железнодорожных вокзалов появляется не впервые.



За последнее время подобных сообщений было несколько, и каждый раз милиция заявляла о выходках "телефонных террористов".