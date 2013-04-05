Мажор из СБУ, устроивший кровавое ДТП в Феодосии, признан потерпевшим

Сотрудник СБУ Михаил Анисимов, который устроил ДТП в крымской Феодосии, где погибли два человека и еще трое пострадали, был признан потерпевшим.

Об этом заявил адвокат пострадавшего водителя "скорой" Сергей Мокренюк, сообщает "Кафа".

По словам адвоката, Анисимов обратился в прокуратуру с просьбой признать его в потерпевшеым. Следователь его постановлением ему в этом отказал.

В среду, 3 апреля, Феодосийский горсуд вынес определение, в котором обязал следователя вынести постановление признать Анисимова в качестве потерпевшего.

"Это определение с точки зрения закона обжалованию не подлежит", - отметил Сергей Николаевич.

Ранее "Главред" сообщал, что "скорая" помощь с маячками и сиреной везла в больницу 22-летнего парня в критическом состоянии. На перекрестке в них врезалась машина Volkswagen Passat, с сотрудником СБУ за рулем.

На месте аварии погибла 26-летняя фельдшер Алиме Берберова. Спустя несколько часов в больнице от полученных травм скончался 55-летний врач Игорь Сергеев.