В Египте задержали судно с украинскими моряками

Египетские военные задержали судно "Comr", в состав команды которого входят 6 украинцев.

Об этом сообщил один из граждан Украины, который входит в команду судна, сообщает УНИАН.

"2 апреля в проливе Тиран наше судно "Comr", бортовой номер 7735109, шедшее из Суэта в Атабу, было задержано египетскими военными и доставлено на военную базу в районе порта Сафага. На борту 10 членов экипажа: 6 украинцев, 2 американца, 1 грек и 1 гражданин РФ – капитан", - сообщил член экипажа.

По его словам, причина задержания судна им не известна.

"Что стало причиной задержания, мы не знаем. С какой целью нас задержали – не знаем. И что с нами дальше будет – тоже не знаем. Связаться с посольством возможности у нас нет: все личные мобильные телефоны и другие средства связи, которые были обнаружены у нас при задержании, забрали", - заявил украинец.

Украинские моряки, по его словам, надеются, что о случившемся узнают представители МИД Украины, которые примут меры для освобождения и возвращения на родину украинских моряков.