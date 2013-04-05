Центр Одессы остался без электричества

Весь центр Одессы оказался обесточенным из-за возгорания кабеля на эстакаде Одесского морского торгового порта.

Об этом сообщил представитель ОАО "Одессаоблэнерго", передает УНИАН.

"Сегодня около 15.00 произошло возгорание одного из кабелей с "Театральной" подстанцией. Соответственно, загорелся и соседний кабель. По техническим причинам, из-за аварийной обстановки, пришлось отключить два поврежденных кабеля. То есть, сейчас из шести кабелей функционируют лишь два", - пояснил представитель облэнерго.

По его словам, причину возгорания пока что назвать сложно.

"Судя по всему, было трения кабелей, к чему могли привести особенности конструкции эстакады, которая имеет определенную подвижность. Есть проблемы на самой ТЭЦ, где устаревшее оборудование. В любом случае, будем это выяснять – причину назовем позже. Сейчас на ликвидацию аварии брошены все наши силы ", - сказал он.

Также представитель облэнерго добавил, что восстановить электроснабжение планируется до конца сегодняшнего дня.

Как сообщалось, по данным СМИ, в Одессе из-за пожара без света осталась и городская мэрия.

Заседание, которое проходило по поводу Генплана города, перенесли на другое время за неработающие светофоры возникли пробки на дорогах Одессы.