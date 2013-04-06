ДТП в Киеве: маршрутку протаранили сразу две иномарки, пострадавшие в реанимации

В Киев, на ул. Стеценко Mitsubishi Lancer вылетел на встречную полосу и врезался в маршрутку. После этого в маршрутку, которая резко остановилась, сзади врезался автомобиль Daewoo.

Вследствие ДТП двое мужчин попали в реанимацию, "Автополигон. Инфо".

Предварительно установлено, что Mitsubishi lancer Киевской регистрации на высокой скорости двигался по ул. Стеценко в направлении м. Сырец.

По неизвестным причинам автомобиль сменил траекторию движения, сместился по диагонали влево, сбивает два элемента ограждения, выезжает на встречную полосу движения, выравнивается и через 30 метров врезается в маршрутку, которая поднимается по ул. Саратовской.

Удар был такой силы, что у маршрутки вылетело лобовое стекло, а один из пассажиров вылетел на асфальт. Затем в маршрутку, которая резко остановилась, сзади врезается Daewoo.

Серьезно пострадали два человека. В тяжелом состоянии обоих госпитализировали.

В салоне Mitsubishi не было серьезных сдвигов, педали и руль практически на месте. Использование ремней существенно уменьшило бы тяжесть травм пассажиров.

На месте происшествия работали три бригады "скорой" и оперативно-следственная группа.

На данном участке дороги уже несколько лет идут строительные работы.

Напомним, 3 апреля, вечером в Киеве на Московском мосту произошла авария. У маршрутного автобуса, направлявшегося от Петровки в сторону Троещины, лопнуло колесо. Автобус врезался в отбойник и вылетел с дороги. В результате ДТП пострадали 5 человек

фото: "Автополигон. Инфо".