На Львовщине разбили еще один памятник Бандере

В селе Великосилки Каменка-Бузского района Львовской области неизвестные разрушили памятник лидеру ОУН Степану Бандере.

Злоумышленники разрушили памятник в ночь на 7 апреля, сообщает УНИАН.

"В ночь на 7 апреля в селе Великосилки Каменка-Бузского района вандалы разрушили памятник проводнику ОУН Степану Бандере. Разбитый бюст обнаружили на рассвете", - говорится в сообщении местного отделения ВО "Свобода".

"Памятник установлен напротив школы, в которой сейчас работает избирательный участок на промежуточных выборах во Львовский областной совет. Около 7.00 представители участковой комиссии пришли на участок, где должно было состояться заседание УИК, и увидели разбитый памятник. Сразу вызвали милицию. Похоже на то, что злоумышленники сняли бюст с постамента канатом при помощи автомобиля", - сообщили в "Свободе".

В Главном управлении МВД Украины во Львовской области, на месте происшествия работает милиция, обстоятельства выясняются.

В ночь на 6 марта в селе Воля-Задеревацкая в Стрыйском районе была повреждена мемориальная таблица и памятник Бандере, а в ночь на 7 марта – барельеф Роману Шухевичу в Белогорище возле Львова.

Памятник Степану Бандере в селе Великосилки Камянка-Бузского района был установлен в октябре 2011 года.

фото: varjag-2007.livejournal.com