ДТП на Запорожье: три человека погибли, машина сгорела

В воскресенье, 7 апреля, в Запорожской области произошло ДТП, жертвами которого стали три человека, а еще двое были травмированы.

Авария произошла в 17.10 на 66 км автодороги Каменка Днепровская – Большая Белозерка – Веселое, где столкнулись две легковушки.

Водитель "Иж-412" выехал на полосу встречного движения, где врезался в Hyundai Matrix. После столкновения автомобиль "Иж-412" загорелся.

В результате ДТП трое пассажиров "Хюндая" погибли на месте происшествия, а оба водителя получили телесные повреждения. По факту ДТП ведется следствие.

Ранее "Главред" сообщал, что в августе 2012-го в Запорожской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе Харьков - Симферополь заживо сгорел мужчина, еще три человека госпитализированы.

фото: sai.gov.ua