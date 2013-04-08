Крупный пожар под Одессой: горят склады сантехники

В Одесской области крупный пожар охватил склады сантехники в городе Южном.

Об этом сообщается на сайте Думской.

Пожар начался сегодня, 8 апреля, утром. Как сообщают очевидцы, огонь охватил площадь в несколько сотен квадратных метров. По разным данным, горят склады с сантехникой или склады ООО "Южный электротехнический завод", которое производит электротехническое оборудование".

Сооружения построены из легко воспламеняющегося материала, поэтому огонь быстро распространился по всему комплексу. Прибывшие на место сотрудники городского отдела ГСЧС самостоятельно справиться с пожаром не смогли.

На помощь им прибыли пожарные из Южненского порта, припортового завода и Одессы. Всего ликвидацией ЧП занимаются 8 бригад.

Как сообщили в пресс-центре облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в настоящее время пламя локализовано. Тушение продолжается.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Фото; видео: сайт Репост