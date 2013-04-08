ДТП в Севастополе: один иностранец погиб, еще четверо - ранены

В воскресенье, 7 апреля, утром в Севастополе произошло ДТП, жертвой которого стал один человек, еще четверо получили ранения.

Авария произошла в 5.30 на 1-м км автодороги Орловка - Полюшко. Водитель "Тойоты Камри" на закругленные дороги не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в ограждение моста. После этого машина упала в реку.

В результате ДТП, один пассажир машины погиб на месте происшествия, водитель и еще трое пассажиров с телесными повреждениями были доставлены в первую горбольницу Севастополя.

Предварительно все участники ДТП - студенты одного из высших учебных заведений Крыма, граждане другого государства. Продолжается расследование.

Ранее "Главред" сообщал, что в октябре 2012-го под Севастополем произошло ДТП, в котором лоб в лоб столкнулись две легковушки - погибли два человека, трое оказались в больнице.

фото: sai.gov.ua