На Львовщине насмерть отравились шесть человек

Во Львовской области шестеро молодых людей насмерть отравились во время застолья.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает УНИАН.

По предварительным данным, причиной гибели, смерть девушки и пятерых молодых людей в поселке Ивано-Франково Львовской области, могла наступить в результате отравления.

В то же время, чем именно отравились молодые люди, будет установлено после проведения всех необходимых экспертиз.

"Уже установлены личности пяти потерпевших – это 17-летняя ученица одного из профессиональных лицеев Яворовского района и мужчины в возрасте 26 лет (двое), 25 лет и 36 лет. Все они – жители поселка Ивано-Франково и не являются родственниками. Личность еще одного мужчины, которому на вид около 30 лет, устанавливают", - сообщили в милиции.

Также в пресс-службе подчеркнули, что следов насильственной смерти на телах погибших не обнаружено.

По предварительным данным, компания молодых людей собралась вечером 8 апреля в частном доме, чтобы отметить какое-то событие.

Сегодня, 9 апреля, около 11.00 их тела были обнаружены в доме.

Как отметил источник в правоохранительных органах, "на данный момент сложно говорить о том, что привело к смерти шести молодых людей – явных признаков отравления угарным газом или алкоголем нет. Заключение может дать только экспертиза".